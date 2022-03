Coronabedingte Ausfälle bei der RNV - eingeschränkter Betrieb auf Buslinien in Heidelberg

Heidelberg. Aufgrund von Personalausfällen wegen des Coronavirus hat die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) den Busfahrplan in Heidelberg angepasst. Betroffen sind die Linien 20 und 37, teilte das Verkehrsunternehmen am Dienstag mit. Die Linie 37 werde bis auf Weiteres vollständig eingestellt. Fahrgäste werden gebeten, die Linien 31, 32, 33 und 34 zu nutzen. Auf der Linie 20 wird der Betrieb dagegen reduziert. Die Maßnahmen werden durchgeführt, um die Situation für die Fahrgäste planbar zu machen und größere betriebliche Störungen zu vermeiden.

Reduzierter Fahrplan der Linie 20 Auf der Linie 20 wird der Betrieb nach Angaben der RNV vor allem in den Schwachlastzeiten wie folgt reduziert: Sportzentrum Nord – HD Hauptbahnhof Sportzentrum Nord: 17.34 Uhr / 18.34 Uhr Fußballcampus HD: 17.35 Uhr / 18.35 Uhr Olympiastützpunkt: 17.36 Uhr / 18.36 Uhr Schwimmbad: 17.37 Uhr / 18.37 Uhr Jugendherberge: 17.38 Uhr / 18.38 Uhr Zoo: 17.39 Uhr / 18.39 Uhr Med.Kl./Chirurgie/Zoo: 17.40 Uhr / 18.40 Uhr Botanischer Garten: 17.41 Uhr / 18.41 Uhr Campus Im Neuenheimer Feld: 17.42 Uhr / 18.42 Uhr Kirschnerstraße: 17.43 Uhr / 18.43 Uhr Jahnstraße: 17.44 Uhr / 18.44 Uhr Betriebshof: 17.47 Uhr / 18.47 Uhr HD Hauptbahnhof: 17.49 Uhr / 18.49 Uhr HD Hauptbahnhof – Sportzentrum Nord HD Hauptbahnhof: 18.03 Uhr Stadtwerke: 18.04 Uhr HD Hauptbahnhof: 18.06 Uhr Betriebshof: 18.08 Uhr Jahnstraße: 18.10 Uhr Kirschnerstraße: 18.12 Uhr Campus Im Neuenheimer Feld: 18.13 Uhr Botanischer Garten: 18.14 Uhr Med.Kl./Chirurgie/Zoo: 18.15 Uhr Jugendherberge: 18.16 Uhr Schwimmbad: 18.17 Uhr Olympiastützpunkt: 18.18 Uhr Fußballcampus HD: 18.19 Uhr Sportzentrum Nord: 18.20 Uhr

„In den letzten Wochen war es dem Unternehmen gelungen, die coronabedingten Personalausfälle weitestgehend zu kompensieren. Nun allerdings befinden sich so viele Kolleginnen und Kollegen in Quarantäne oder im Krankenstand, dass sich Personalausfälle auch auf den Fahrgastbetrieb niederschlagen“, erklärte die RNV. Aktuell stehe nicht fest, ob es in den kommenden Tagen und Wochen zu weiteren Einschränkungen komme.