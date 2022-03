Rhein-Neckar. Was ist am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Maskenpflicht in Schulen und Innenräumen verlängert: Eine Art Freedom Day und gleichzeitig steigende Infektionszahlen - das passt nicht, findet die baden-württembergische Landesregierung. Der Südwesten lockert daher erst zwei Wochen später seine Corona-Maßnahmen.

75 Geflüchtete aus der Ukraine in Ludwigshafen registriert: 75 Kriegsflüchtlinge sind bisher in Ludwigshafen registriert - darunter viele Mütter mit Kindern. Doch tatsächlich ist die Zahl wohl deutlich höher.

Saison-Aus nach Schock-Diagnose für Adler-Stürmer Bergmann: Die Saison in der Deutschen Eishockey Liga ist für Lean Bergmann vorzeitig beendet. Der 23-jährige Stürmer der Adler Mannheim leidet an einer Herzmuskelentzündung.

Sahara-Staub färbt Himmel über Mannheim: Der angekündigte Sahara-Staub hat am Dienstagnachmittag den Himmel über Mannheim und der Region Rhein-Neckar rot-gelb-orange eingefärbt. Nun könnte Blutregen folgen.

Spendenaufruf für Famile von verunglücktem Jazzer: Der tödliche Unfall der Musiker Christian Huber und Jörg Teichert bewegt die Region. Der Verein Livekultur Mannheim hat eine Kampagne zur Unterstützung der Familien gestartet.

Ungeimpfte arbeiten vorerst weiter in Mannheimer Krankenhäusern: Ab diesem Mittwoch gilt bundesweit eine Impfpflicht in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen. Doch in Baden-Württemberg wird es noch einige Zeit dauern, bis Verbote verhängt werden - falls überhaupt.

Ziel Eiffelturm - 13-jähriger aus Schifferstadt fährt alleine nach Paris: Am Montagabend wurde ein 13-Jähriger, der in Schifferstadt in einer Wohngruppe lebt, als vermisst gemeldet. Wohlbehalten gefunden wurde der Jugendliche schließlich in Paris.

„Als ob man einen neuen Kontinent entdeckt“: Wie funktioniert Leben auf molekularer Ebene? Wie beeinflussen sich Organismen? Welche Einflüsse haben Klima und Umweltverschmutzung? Fragen, denen das Europäische Laboratorium für Molekularbiologie in Heidelberg nachgeht.

