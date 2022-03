Rhein-Neckar. Was ist am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Konfirmanden renovieren Räume in Ladenburg für Geflüchtete aus der Ukraine: In Ladenburg renovieren Konfirmanden aktuell Räume der evangelischen Kirchengemeinde für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Auch Handwerksbetriebe legen mit Hand an.

Hoffenheim feiert Punkt gegen die Bayern und Kramaric bleibt: Die TSG 1899 Hoffenheim bietet Bayern München beim 1:1 die Stirn und feiert die Vertragsverlängerung von Torjäger Andrej Kramaric. Der Torjäger bindet sich bis 2025 an den Club aus dem Kraichgau.

Löwen lenken ein: Ex-Löwe Alexander Petersson ist nun doch mit einem Banner unter dem Dach der SAP Arena geehrt worden. Zuvor hatte der Verein das verneint, die Fans machten Druck.

