13-jähriger Vermisster aus Schifferstadt in Paris angetroffen

Schifferstadt/Paris. Ein 13 Jahre alter Vermisster aus einer Wohngruppe in Schifferstadt ist in der Nacht zu Dienstag wohlbehalten in Paris angetroffen worden. Am Montagabend war der Jugendliche nach Angaben der Polizei als vermisst gemeldet worden. Angehörige erklärten den Beamtinnen und Beamten, dass sich der Junge in Paris aufhalten könnte, da er unbedingt mal den Eiffelturm sehen wolle. Es ergaben sich zudem Hinweise auf eine Zugfahrt in die französische Hauptstadt.

Die Polizei nahm in Zusammenarbeit mit dem Landes- und Bundeskriminalamt Kontakt mit den französischen Behörden auf. Schließlich stellten die französischen Ermittler den 13-Jährigen in einer Pariser Metro-Station fest und nahmen ihn in Obhut. Das Jugendamt wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt und steht nun im Austausch mit den französischen Behörden. Ob der Jugendliche den Eiffelturm gesehen hat, war der Polizei unbekannt.