Rhein-Neckar. Was ist am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Die Aufstiegshoffnung des SV Waldhof lebt, aber Sorgen um Seegert: Mit dem schwer erkämpften 3:1-Erfolg bei Abstiegskandidat SC Verl wahrt der SV Waldhof seine Chance im Aufstiegsrennen. Pascal Sohm trifft zweimal, bei Marcel Seegert besteht der Verdacht auf einen Kieferbruch..

Tödlicher Verkehrsunfall auf der L 536 zwischen Schriesheim und Wilhelmsfeld: Eine 29-jährige Autofahrerin ist nach einem Verkehrsunfall trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstorben. Der 31-jährige Unfallverursacher wurde beim Frontalzusammenstoß schwer verletzt..

Spektakel mit nur zwei Toren: Die TSG Hoffenheim sichert sich in einem chancenreichen Spiel einen Punkt gegen den Rekordmeister Bayern München. Vor dem Spiel gaben die Kraichgauer die Vertragsverlängerung von Rekordtorjäger Andrej Kramaric bekannt.

654 Corona-Neuinfektionen in Mannheim: Die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim ist am Samstag leicht gesunken. Mittlerweile wurden insgesamt 68.558 Menschen positiv getestet..

Schwerer Unfall auf der B44: Bei einem Verkehrsunfall nahe Sandhofen sind am Samstagmorgen zwei Autofahrer schwer verletzt worden. Unfallverursacher ist ein 36-Jähriger, der eine rote Ampel missachtete.

Weckruf von Adler-Torhüter Dennis Endras: Nach vier Siegen in Folge hat es die Adler Mannheim wieder erwischt. Nach dem 0:4 gegen die Eisbären Berlin sprach sich Mannheims Torhüter Dennis Endras den Frust von der Seele.

Motorradfahrer stirbt nach Unfall: Ein Motorradfahrer ist in Eberbach von seiner Maschine gestürzt und ums Leben gekommen. Der genaue Unfallhergang ist noch nicht bekannt. Daher sucht die Polizei nun nach Zeugen.

