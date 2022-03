Spendenaufruf für Familie des tödlich verunglückten Jazzers Christian Huber

Mannheim. Der Verein Livekultur Mannheim ruft zu Spenden für die Familie des am 28. Februar tödlich verunglückten Mannheimer Jazz-Schlagzeugers Christian Huber (41, Bild) auf: „Er hat drei Kinder im Alter von vier bis zwölf Jahren und seine Frau hinterlassen, welche nun in völlig neuen Verhältnissen klar kommen müssen“, schreibt die Vereinsvorsitzende Nadja Peter über die sozialen Medien. "Seiner Ehefrau und den Kindern können wir den Schmerz nicht nehmen, aber wir können mit dieser Spendenaktion helfen, die materiellen Sorgen zu lindern."

Jazz-Schlagzeuger Christian Huber hinterlässt seine Frau und drei Kinder im Alter von drei bis vier Jahren. © Manfred Rinderspacher

Da der mit Huber verunglückte Gitarrist Jörg Teichert keine Kinder hinterlasse, benötige dessen Familie keine Unterstützung und schließe sich den Spendenaufruf an. Über das Spendenkonto auf der Homepage christianundjoerg.de sind Daueraufträge und Einzelüberweisung möglich, die Bankverbindung läuft übergangsweise über den Namen Norman Schäfer bei der Sparkasse Rhein Neckar Nord (IBAN: DE69 6705 0505 0040 1394 94). Kennwort: Spendenkonto Christian Huber. Alternativ gibt es eine Kampagne über gofund.me. Für Rückfragen und Infos zu den Spenden stehen unter anderem Nadja Peter, Mitmusiker Matthias Debus von der Band Black Project und Kontoinhaber Norman Schäfer per Email an kontakt@christianundjoerg.de zur Verfügung.

Die Beisetzung von Christian Huber findet am 23. März um 13 Uhr im Waldfriedhof Gartenstadt statt.

