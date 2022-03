Rhein-Neckar. Was ist am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Warum das Schiff „Kurpfalz“ zum Verkauf steht: Der Kapitän Robert Schneider will in Ruhestand gehen, ist aber auch frustriert wegen der vielen Einschränkungen durch Corona. Daher steht die "Kurpfalz" nach 25 Jahren zum Verkauf. Die Saison läuft aber normal.

Kosten für Franklin-Steg in Mannheim werden vom Bund übernommen: Die Kosten für die von der Stadt Mannheim geplante Fuß- und Radwegverbindung zwischen Franklin und Vogelstang werden im vollen Umfang vom Bund getragen.

„Fauler Pelz für Maßregelvollzug nicht geeignet“: Das alte Gefängnis in der Altstadt soll für die Uni umgebaut werden. Das Sozialministerium aber möchte Teile für den Maßregelvollzug nutzen. FDP-Politiker haben nun Kritik am Umgang des Sozialministeriums mit der Kommune formuliert.

Mit Gasflaschen beladener Lkw am Mannheimer Maimarkt in Brand geraten: Bei Gleisarbeiten ist am Montag in Mannheim ein Lastwagen mit Gasflaschen in Brand geraten.

Mannheimer Steuerberater Heinrich Braun verliert Prozess gegen Olaf Scholz: Der Steuerberater wirft den Finanzbehörden vor, sie hätten eine interne Absprache getroffen, wie man Rentnereinsprüche verhindern könne, um keine Rückzahlungen leisten zu müssen. Braun berät mehrere Rentner in Musterverfahren.

75 Prozent werten Verkehrsberuhigung in Mannheims Innenstadt als positiv: Am Freitag startete der Verkehrsversuch zur durchgangsfreien Innenstadt in Mannheim. Am Wochenende waren Besucherinnen und Besucher seitens der Stadt eingeladen, ihre Meinung dazu zu äußern.

Appelgrens Rückkehr - schon jetzt das Löwen-Comeback des Jahres: Nach zwei Jahren und fünf Tagen feiert der von Verletzungen geplagte Torwart Mikael Appelgren seine Rückkehr bei den Rhein-Neckar Löwen. „Das war schon eine Herausforderung und eine harte Reise", sagt er zu seiner Leidenszeit.

Mehrere tätliche Angriffe auf Polizeibeamte in Mannheim und Heidelberg: Mehrere Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Mannheim sollen am Wochenende tätlich angegriffen worden sein. Insgesamt zehn Einsatzkräfte seien bei den Vorfällen in Mannheim und Heidelberg verletzt worden, so die Polizei.

