Rhein-Neckar. Was ist am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Das Großkraftwerk Mannheim und die russische Kohle : Wie wichtig ist die Kohle aus Russland für das Grosskraftwerk Mannheim? Hat der Krieg Auswirkungen auf die Energieerzeugung? Und drohen am Ende gar Einschränkungen bei der Strom- und Fernwärmeproduktion? Ein Überblick.

Strandbad-Klage zurückgezogen: Der frühere VGH-Vize Jörg Schmidt gibt im Rechtsstreit mit der Stadt Mannheim auf. Dass man am Strandbad nicht mehr im Rhein schwimmen darf, hält er aber nach wie vor für rechtswidrig.

Verkehrskameras wegen Panzertransporten aus: In Deutschland liefet keine der 3500 Verkehrskameras mehr ein aktuelles Bild ins Netz. Die Autobahn GmbH hat alle Apparate auf Bitte des Verteidigungsminsteriums offline genommen. Grund sind "Sicherheitspolitische Entwicklungen".

Testergebnis für Entschädigung künftig ausreichend: Das Gesundheitsministerium Baden-Württemberg möchte die Auszahlung bei Verdienstausfall von Arbeitnehmern in Quarantäne künftig vereinfachen.

Verein Kinder Elternhaus aufgelöst: Der Verein Kinder-Eltern-Haus in Ludwigshafen ist nach fast 50 Jahren Geschichte. Margot Steeger war Frau der ersten Stunde und hat lange Zeit um das Überleben der Initiative gekämpft.

Trikot-Ehrung für Petersson?: Fast neun Jahre spielte Alexander Petersson für die Rhein-Neckar Löwen und gewann alle Titel. Die Fans finden, dass sein Trikot unter dem Arena-Dach hängen sollte. Passieren wird das bei seiner Rückkehr am Sonntag aber nicht.

Heidelberg verschenkt Obststämme: Es ist ein Geschenk an Gartenbesitzer - aber auch eines für Insekten, Vögel und die gesamte Stadtgemeinschaft: 1000 Obstbäume verschenkt Heidelberg in diesem Frühjahr.

Auch im GKM wird Kohle aus Russland verfeuert. © Manfred Rinderspacher