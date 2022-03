Rhein-Neckar. Was ist am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Sperrung des Durchgangsverkehrs in Mannheim: Der Verkehrsversuch in Mannheim zur Sperrung des Durchgangsverkehrs in der Innenstadt startet ab Freitag, 11. März. Betroffen von Änderungen sind Fressgasse, Marktstraße und Kunststraße. Die neue Verkehrsführung im Überblick.

Regierungsspitze im Home-Office - Kretschmann mit Corona infiziert: Omikron macht auch vor der Regierung nicht Halt: Erst hat es seinen Vize Strobl erwischt, jetzt ist Regierungschef Kretschmann an der Reihe. Es wirft ein Schlaglicht auf die Ansteckungszahlen im Land.

SV Waldhof Mannheim verspielt Aufstiegschance: Nicht schönreden, nicht schönrechnen: Der Zug in Richtung Aufstiegsplätze ist für den SV Waldhof nach dem bitteren 0:3 gegen Braunschweig wohl abgefahren. Eine Analyse der Gründe für den Abwärtstrend seit der Winterpause.

Würzner: „Es geht nicht um ein Bett oder eine Couch für 14 Tage“: Noch sind kaum mehr als 30 Personen aus der Ukraine angekommen. Doch spätestens am Ende der Woche oder Anfang nächster Woche wird sich das dramatisch ändern, schätzt Heidelbergs OB Eckart Würzner. Die Stadt ist vorbereitet.

Mannheimer Firmenlauf erstmals seit 2019 wieder auf der Straße: Angestellte von Mannheimer Unternehmen können die Laufschuhe schnüren. Seit 2019 findet die Veranstaltung wieder auf der Straße statt. Strecke und Datum stehen schon fest.

Zwischen Panik und Glück: Mannheimer berichtet von Geburt im Kriegsgebiet: Die Schwester des Mannheimers Ihor Kolesnykov bekam am Montag ein Baby in einem Keller eines Krankenhauses in Charkiw. Indes sammelt ein Mannheimer Start-up für Hoch-Schwangere und weist auf deren besondere Situation hin.

Panzer-Transporte der Bundeswehr auf A 6 bei Hockenheim: Mehrere Schwertransporte der Bundeswehr sind am Montagmittag auf der A6 bei Hockenheim und Sinsheim gesichtet worden. Laut eines Mitarbeiters vor Ort transportierten sie Panzer.

Abstimmen und gewinnen - küren Sie die beste Idee für Mannheim: Wir haben 75 Ideen für ein besseres Mannheim vorgestellt, eine Jury hat davon sechs ausgewählt - jetzt sind Sie dran: Stimmen Sie über die beste Idee ab und sichern Sie sich die Chance auf Gewinne!