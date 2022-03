Rhein-Neckar. Was ist am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Wegen Corona fast alle Verfahren verschoben: Am Mannheimer Landgericht müssen wegen Covid-Erkrankungen und Quarantäne Zeugen umgeladen und Verfahren verlegt werden. Eine Sonderregelung macht längere Prozess-Pausen möglich. Aber wie lange noch?

Winzer Lukas Krauß setzt nur noch auf Naturwein: Im Jahr 2014 wurde der junge Winzer aus Lambsheim mit seinem Pornfelder-Cuveé bekannt - damals auch ein Werbegag. Heute ist der 34-Jährige Verfechter eines Paradigmenwechsels im Weinbau. Kann das klappen?

Zankapfel Blies-Festival sorgt in Ludwigshafen weiter für Zündstoff: Vor der Zusammenkunft des Kulturausschusses am Donnerstag gibt es weitere Diskussionen um die Techno-Veranstaltung.



Was ein Stopp russischer Energielieferungen bedeuten würde: Sollte der Westen Energieimporte aus Russland einstellen? Ein solches Embargo hätte gravierende Folgen, die Bundesregierung ist dagegen. Experten argumentieren jedoch, das wäre zu meistern.

Verletzte bei Straßenbahnunfall in Mannheim: Im Mannheimer Stadtteil Gartenstadt kam es am Dienstagvormittag zu einem größeren Unfall. Die Straßenbahn musste schließlich mit schwerem Gerät wieder ins Gleis gehoben werden. Drei Menschen wurden verletzt.

Jugendherberge als Erstanlaufstelle für Geflüchtete: Die Stadt Mannheim hat die Jugendherberge für aus der Ukraine Geflüchtete als Erstanlaufstelle und Notunterbringung angemietet. Oberbürgermeister Peter Kurz appellierte auch an die Hilfe aus der Bevölkerung.

Höchstwert an Neuinfektionen in Mannheim: Die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim ist am Dienstag mit 1179 neuen positiv auf das Coronavirus getesteten Personen auf 1943,7 gestiegen. Das ist seit Beginn der Pandemie ein neuer Höchstwert an Neuinfektionen in Mannheim.

Abstimmen und gewinnen - küren Sie die beste Idee für Mannheim: Wir haben 75 Ideen für ein besseres Mannheim vorgestellt, eine Jury hat davon sechs ausgewählt - jetzt sind Sie dran: Stimmen Sie über die beste Idee ab und sichern Sie sich die Chance auf Gewinne!