Rhein-Neckar. Was ist am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Mannheimer Heizöl-Experte warnt vor Panik-Käufen: Der Brennstoff ist seit Mitte Februar fast doppelt so teuer geworden - obwohl laut Energiehandel Südwest-Mitte genug Heizöl am Markt zu haben ist. Ein Mannheimer Fachmann gibt Tipps.

Mehr Ermäßigte in städtischen Bädern Mannheims: Der Kreis der Ermäßigten in den Bädern der Stadt Mannheim wird ausgeweitet. Ein entsprechender Antrag der Grünen fand - gegen den Willen von Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) - eine klare Mehrheit.

Keine neuen russischen Studierenden mehr - Uni Mannheim reagiert auf Krieg: Die Universität Mannheim reagiert auf den Ukraine-Krieg und beschränkt den Austausch mit Russland. Unter anderem sollen keine neuen russischen Studierenden mehr aufgenommen werden.

Adler-Trainer lehnt das Angebot des tschechischen Verbands ab: Pavel Gross wird nicht Co-Trainer der tschechischen Nationalmannschaft. Der Coach der Adler Mannheim begründete seine Entscheidung damit, dass er sich seinem aktuellen Arbeitgeber verbunden fühle.

Stromausfall legt Schriesheimer Schulzentrum lahm - 1000 Schüler heimgeschickt: Wegen eines Stromausfalls und eines stechenden Geruchs wurde der Unterricht am Kurpfalz-Schulzentrum eingestellt und die Feuerwehr alarmiert. Wann der Schulbetrieb wieder aufgenommen werden kann ist noch unklar.

Das steckt hinter den Panzer-Transporten durch Mannheim und Region: Über die deutschen Autobahnen rollt militärisches Material in Richtung Osten. Für Rätsel sorgte jetzt das Bild eines US-amerikanischen Panzers auf einem Bundeswehr-Lkw. Was steckt dahinter und was hat Mannheim damit zu tun?

970 Corona-Neuinfektionen in Mannheim: Die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim ist am Mittwoch auf 1978,6 gestiegen. Das geht aus den Zahlen des Landesgesundheitsamtes (LGA) hervor.

