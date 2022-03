Mit Wehmut im Blick schaut Margot Steeger noch einmal in Richtung Kinder-Eltern-Haus. Für die Ludwigshafenerin ist nun endgültig eine fast 50-jährige Ära zu Ende gegangen. Die Bürgerinitiative, die die Einrichtung seit Dezember 1974 getragen hatte, wurde Ende vergangenen Jahres aufgelöst. Damit geht die Trägerschaft des Hauses in der Benckiser-Straße 43 - 45 auf die Stadt über. In dem Altbau

...