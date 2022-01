Rhein-Neckar. Was ist am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Parkchaos in Mannheimer City befürchtet: Nach der Kündigung der 650 Stellplätze in der Mannheimer Collini-Tiefgarage fordern Politiker mehr Einsatz von der Stadt. Derweil reißen Beschwerden nicht ab.

Mutmaßlicher Amokläufer wohnte in Schwetzingerstadt: Der 18-Jährige, der am Montag in Heidelberg eine Person getötet und drei verletzt haben soll, lebte in Mannheim. Ein Ortsbesuch.

Ermittler prüfen Strafbarkeit von Falschmeldungen nach Amoklauf in Heidelberg: Während die Ermittler am Montag noch den Tatort an der Heidelberger Universität sicherten, präsentierten soziale Netzwerke bereits Bilder von angeblichen Tätern. Den Falschmeldungen wird nun nachgegangen.

Urteil nach Gewaltorgie im Mannheimer Café Royal: Das Landgericht Mannheim hat einen 35-Jährigen zu sechseinhalb Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem er brutal auf einen Mann eingeschlagen hatte. Die Staatsanwaltschaft hatte ein höheres Strafmaß gefordert.

Urteil am Landgericht Heidelberg nach Missbrauchsvorwürfen: Zweimal hatte das Mannheimer Landgericht einen Stiefvater wegen sexuellen Missbrauchs der Tochter seiner Lebensgefährtin verurteilt. Der BGH hob die Entscheidungen auf, das Landgericht Heidelberg sprach ihn nun frei.

Börse dämpft Cloud-Euphorie von SAP: Der Aktienkurs von SAP sackt nach Bekanntgabe der Prognose am Donnerstag regelrecht ab. Warum die Anleger enttäuscht sind - und was es mit einem weiteren Zukauf auf sich hat.

Gesundheitsämter im Südwesten haben Probleme mit Corona-Datenübermittlung: Die Gesundheitsämter in Baden-Württemberg haben aktuell Probleme bei der Übermittlung von Corona-Daten mittels der Software des RKI. Die Folge sind etwa Doppelübermittlungen oder auch nur teilweise übermittelte Daten.

Waldhof hat das Derby schon im Blick: Die Waldhof begrüßt die Erhöhung der Zuschauerkapazitäten in den baden-württembergischen Stadien, wünscht sich aber endlich Konstanz bei den Regeln - insbesondere in Hinblick auf das Spiel gegen den 1. FCK.

Welche Schule passt zu meinem Kind? In unserer Datenbank finden Sie ausführliche Informationen zu den weiterführenden Schulen in der Region.

