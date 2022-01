Rhein-Neckar. Was ist am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Gericht kippt 2-G-Regel für Einzelhandel in Baden-Württemberg: Die Justiz kippt die harten Beschränkungen für das Shopping. Es ist der zweite Rückschlag für die Regierung Kretschmann innerhalb weniger Tage.

Die Polizei will mit einer Ermittlungsgruppe die Hintergründe des Amoklaufs an der Heidelberger Universität aufklären. Einiges ist bereits über den Tat bekannt. Rechtsstreit um Ludwigshafener Rathaus-Center: Der letzte Ladenbetreiber im Center beharrt auf die Öffnung der Passage. Die Stadt lehnt das wegen der Abrissvorbereitungen ab. Bei einem Gütetermin sollte eine Einigung erzielt werden.

Sechs Adler im finalen Kader der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft: Der Deutsche Eishockey-Bund hat den Kader für die Olympischen Winterspiele im Februar bekannt gegeben. Sechs Adler sind dabei - und die Vorbereitung startet in Mannheim.

Lockerung bei Großveranstaltungen: Baden-Württemberg will die Corona-Regeln für Sport und Kulturveranstaltungen lockern, aber nicht so stark wie Bayern. Ministerpräsident Winfried Kretschmann kündigt einen "mittleren Weg" an.

Opfer des Heidelberger Amokläufers aus Klinik entlassen: Die drei verletzten Studenten sind auf dem Weg der Besserung.

Missbrauch war im Bistum Speyer Teil des Alltags: Die Unabhängige Missbrauchskommission in der Domstadt will nun per Studie nach Strukturen sexualisierter Gewalt suchen. Im jüngst in München veröffentlichten Gutachten werden zwei frühere Speyerer Bischöfe erwähnt.