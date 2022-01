Rhein-Neckar. Was ist am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mutmaßlicher Amokläufer von Heidelberg kaufte Waffen in Österreich: Der 18-Jährige soll etwa eine Woche vor der Tat drei Langwaffen erworben haben. Die Ermittler gehen zudem weiteren Hinweisen auf das Motiv nach.

Druck auf Waldhof-Trainer steigt: Nach der erneuten Niederlage des Teams von Patrick Glöckner ist der Waldhof-Mannheim-Trainer durch den Negativtrend der vergangenen Wochen intern unter Druck geraten.

Ausstieg aus der Luca-App: Baden-Württemberg loggt sich bei der Software zur Kontaktverfolgung aus. Der Vertrag mit dem privaten Anbieter werde nicht verlängert, hieß es von der Landesregierung.

Vermehrt Anrufe von Betrügern: Eine Welle von betrügerischen Anrufen hat sich in dieser Woche in Ludwigshafen ereignet. Die Kriminellen gaben sich als Polizisten oder Microsoft-Mitarbeiter aus. Eine Frau war besonders betroffen.

Klagen über massive Unterrichtsausfälle: Die Nerven liegen blank bei Eltern der Mannheimer Eugen-Neter-Schule, einem Förderzentrum für geistige Entwicklung. Der Ganztagsunterricht wurde stark eingeschränkt.

Mannheimer Katholiken empört über Vertuschung von Missbrauch: Entsetzt, empört, enttäuscht reagieren viele Mannheimer Katholiken über das, was in München über sexuellen Missbrauch in der Kirche und dessen Vertuschung herauskam.