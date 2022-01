Rhein-Neckar. Was ist am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Junge Frau stirbt nach Schüssen in Heidelberger Hörsaal: Ein bewaffneter Mann hat in einem Hörsaal im Neuenheimer Feld das Feuer eröffnet und vier Personen verletzt - eine Frau tödlich. Auch der Täter ist inzwischen tot. Er soll selbst Student gewesen sein.

Polizeiabsperrungen, Einsatzkräfte, Fassungslosigkeit: Bei einem mutmaßlichen Amoklauf gab es am Montagmittag Tote und Verletzte. Der Schock in Heidelberg ist groß. Unsere Redakteurin berichtet von dort.

Keine Corona-Lockerungen, keine Verschärfungen: Trotz des rasanten Anstiegs der Infektionszahlen wollen Bund und Länder die Corona-Maßnahmen vorerst nicht verschärfen. Es gelte jetzt, Kurs zu halten, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz am Montagabend.

Wie viel Fahrrad fahren die Mannheimer? Laut Fahrrad-Monitor sind Mannheimerinnen und Mannheimer häufiger mit dem Rad unterwegs als Menschen in anderen Großstädten - doch das Bündnis Fahrradstadt übt Kritik an der Heidelberger Studie. Aber wer hat Recht?

Berufung eingelegt: Nachdem er im Dezember mit seiner Kündigungsschutzklage vor dem Mannheimer Arbeitsgericht gescheitert ist, hat ein ehemaliger Betriebsratsvorsitzender von SAP nun Berufung eingelegt.

Löwen hoffen auf frischen Wind durch Vranjes: Der neue Trainer des Handball-Bundesligisten hat zwar nur einen Vertrag über etwas mehr als vier Monate, will bei den Badenern aber etwas Bleibendes hinterlassen.

