Rhein-Neckar. Was war los am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

SV Waldhof gewinnt dank Last-Minute-Tor gegen Würzburg: Durch einen Treffer von Fridolin Wagner in der Nachspielzeit nimmt der SV Waldhof drei glückliche Punkte von Abstiegskandidat Würzburg mit.

Erstes Heidelberger „Klimawäldchen“ soll im Pfaffengrund wurzeln: Im Mai 2019 hatte Oberbürgermeister Eckart Würzner den Klimanotstand für die Stadt ausgerufen. Jährlich sollen 500 Bäume in der Stadt gepflanzt werden. Zwei Klimawäldchen sind vorgesehen.

Omikron-Welle auch in Schulen spürbar - aber noch keine Schließung: Omikron zeigt Folgen auch in den Schulklassen. Hunderte von ihnen sind in Quarantäne, zahlreiche Lehrkräfte und Schüler sind infiziert. Alles noch in vergleichsweise geringem Rahmen zwar, aber die Gewerkschaften sind alarmiert.

Jazz-Musiker Emil Mangelsdorff gestorben: Seine einfühlsamen Balladen bleiben unvergessen. Der ältere Bruder von Albert Mangelsdorff gilt als einer der bedeutendsten Wegbereiter im deutschen Jazz. Für seine Musik legte er sich auch mit den Nazis an.

Adler-Stürmer Borna Rendulic und sein härtester Kampf: Der Außenstürmer der Adler Mannheim arbeitet intensiv an seinem Comeback. Beim Heimspiel gegen die Haie verletzte er sich im November schwer. Nun arbeitet er an seiner Rückkehr aufs Eis. Im März soll es so weit sein.

Comedy-Duo Mundstuhl zu Gast im Mannheimer Capitol: Das hessische Comedy-Duo Mundstuhl ist am Freitag mit seinem neuen Programm „Flamongos“ im Mannheimer Capitol aufgetreten. Dabei haben sie rund zwei Stunden lang die Lachmuskeln der 372 Zuschauer auf äußerste strapaziert.

SPD-Onlineveranstaltung zum Thema „Vereinssport in Pandemiezeiten“: Die Sportvereine der Region kommen mit den Corona-Schutzbestimmungen eigentlich gut zurecht. Dies ist das Ergebnis einer Online-Veranstaltung zum Thema „Vereinssport in Pandemiezeiten“.

