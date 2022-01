Rhein-Neckar. Was war los am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

13 Drogentote 2021 in Mannheim - doch die Dunkelziffer ist hoch: Die Dunkelziffer der Drogentoten in Mannheim ist laut Philip Gerber vom Drogenverein hoch. In der Cannabis-Debatte nimmt er eine klare Position ein.

Inzidenzen in Mannheim, Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis steigen: Nachdem im Rhein-Neckar-Kreis laut Gesundheitsamt alle Neu-Infektionen mit dem Coronavirus korrekt erfasst werden, steigen die Zahlen wieder. Auch in Mannheim nehmen sie zu.

Gerichtsurteil - Bewährungsstrafen für geständige Anhänger des "Druiden": Am Landgericht in Mannheim sind drei Männer für das Beschaffen von Waffen und Patronen für einen selbsternannten Druiden verurteilt worden.

Weinstraßentag in der Pfalz - wie ein Gesetz die Großveranstaltung verhindert: E-Bikes, Extremwetter, Terror - eine veränderte Sicherheitssituation zwingt die Veranstalter des Weinstraßentags zum Handeln. Nur: Wer sind eigentlich die Veranstalter?

Spiel der Adler in Bremerhaven fällt aus: Die Adler Mannheim haben unverschuldet ein spielfreies Wochenende. Auch die für Sonntag angemeldete Partie in Bremerhaven findet nicht statt.

Heidelberger Druckmaschinen will bis 2030 klimaneutral werden: Heidelberger Druckmaschinen setzt sich Ziele zur Klimaneutralität. Wie dies erreicht werden sollen, erklärt Nachhaltigkeitsmanagerin Eva Boll.

Fehlende Daten - Heidelberg muss Ausgangssperre für Ungeimpfte kassieren: Der Meldeverzug bei den Infektionszahlen des Rhein-Neckar-Kreises durch ein misslungenes Computer-Update hat Folgen: Heidelberg muss die nächtliche Ausgangssperre für Ungeimpfte rückgängig machen.

