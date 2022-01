Rhein-Neckar. Was war los am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Nach kursierendem Vogelgrippe-Virus: Heidelberger Zoo öffnet wieder dank eines umfassenden Hygienekonzepts und begrüßt seine Besucherinnen und Besucher mit reduzierten Preisen. Jedoch müssen einige Einschränkungen beachtet werden.

SV Waldhof muss Geldstrafe nach Spiel gegen Berlin zahlen: Die SV Waldhof Mannheim 07 Spielbetriebs GmbH ist vom DFB zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Grund sei ein "unsportliches Verhalten" von Waldhof-Anhängern beim DFB-Pokal-Spiel gegen den 1. FC Union Berlin.

Baden-Württemberg hält an 2G-Regel im Einzelhandel fest: Die baden-württembergische Landesregierung möchte auch nach dem Ende der 2G-Regelung im Einzelhandel in Bayern an ihren Maßnahmen festhalten.

Schwetzinger Schlossgarten will mehr Geld mit Brautpaaren machen: Bis zu 27 Foto-Shootings an einem Wochenende? Das war den Verwaltern des Gartendenkmals zu viel. In Zukunft soll das nur noch mit Genehmigung gehen - und gegen den pauschalen Preis von 80 Euro. Das ärgert manche.

Mehr als 2000 Filme streamen mit dem Bibliotheksausweis: Mannheim und Heidelberg haben es schon, bald soll auch Ludwigshafen mit dem Streaming-Angebot "filmfriend" folgen. Wer im Besitz eines Bibliotheksausweises ist, kann damit Filme und Serien streamen.

Löwen-Sinneswandel innerhalb weniger Tage: Am Montag ging Klaus Gärtner noch davon aus, vorerst Trainer der Rhein-Neckar Löwen zu bleiben. Dann kam Ljubomir Vranjes. Geschäftsführerin Jennifer Kettemann erklärt den Wechsel.

Pflege Schönau plant in Edingen Mehrfamilienhäuser mit 70 Wohnungen ganz aus Holz: Hochhäuser aus Holz sind bislang selten. In Edingen könnten jetzt drei bis sechs Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 70 Wohnungen entstehen. Die Pflege Schönau plant das ungewöhnliche Projekt.

