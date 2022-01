Rhein-Neckar. Was war los am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Stadt kommt mit dem Kita-Ausbau nicht hinterher: Mehrere Hundert Kinder haben in Mannheim derzeit keinen Platz. Deshalb sollen in den kommenden Jahren mindestens 3500 neue Plätze entstehen.

Solidarcamp für Geflüchtete vor Heidelberger Rathaus: Bis Sonntag möchten Aktivisten vor dem Heidelberger Rathaus auf die aus ihrer Sicht „menschenverachtende Abschottungspolitik an den EU-Außengrenzen“ aufmerksam machen.

Leiterin einer Ludwigshafener Brennpunktschule schlägt Alarm: 98 Prozent der 430 Schülerinnen und Schüler der Ludwigshafener Gräfenauschule haben einen Migrationshintergrund - einige von ihnen hätten im Lockdown Deutsch verlernt.

Nächster Tiefschlag für Ludwigshafener AfD: Warum der ehemalige Fraktionsvorsitzende Pascal Bähr aus der Partei ausgetreten ist.

Altes Fährhaus könnte Kiosk für Radfahrer werden: Das alte Fährhaus in Neuostheim soll wieder als Kioskbetrieb oder Gastronomie genutzt werden. Dazu ist die Stadt derzeit „in Gesprächen mit Investoren“.

