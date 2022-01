Abwehrchef Marcel Seegert schaltete sich in die Offensive ein, Marc Schnatterer gab Verzweiflungsschüsse aus der zweiten Reihe ab: Der SV Waldhof schien beim Stand von 1:1 in der Schlussphase bei den Würzburger Kickers mit seinem Latein am Ende. Doch in der Nachspielzeit im Stadion am Dallenberg, im Volksmund „Dalle“ genannt, gab Schnatterer noch einmal einen Freistoß aus dem Halbfeld herein,

...