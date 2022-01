Rhein-Neckar. Was war los am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Impfnachweis wird angepasst - Zweitimpfung bei Johnson&Johnson nötig: Bis Anfang kommenden Monats sollen in Deutschland die digitalen Impfnachweise an jüngste EU-Vorgaben sowie an Erkenntnisse zur Wirksamkeit des Impfstoffs von Johnson&Johnson angepasst werden. Eine Einzelimpfung reicht dann für die Grundimmunisierung nicht mehr aus.

60 Meter hoher Schornstein im Heidelberger Süden gesprengt: Sechs Jahrzehnte ragte der Schornstein an der südlichen Gemarkungsgrenze Heidelbergs in den Himmel. Am Dienstagmittag um 14 Uhr besiegeln 6,5 Kilogramm Sprengstoff sein Schicksal.

Land will Corona-Stufensystem wegen Omikron-Variante anpassen: Die Belastung der Intensivstationen lässt merklich nach, auch wenn die Inzidenzen steigen. Die bald vorherrschende Variante Omikron verläuft milder - deshalb will die Regierung in Stuttgart ihre Corona-Regeln nachjustieren.

Ehemaliger Adler-Torhüter Appel überraschend gestorben: Joachim "Bibi" Appel ist am vergangenen Freitag überraschend verstorben. Der ehemalige Adler-Torhüter stand Anfang der 1990er Jahre noch für den MERC auf dem Eis - und gewann als Adler die Meisterschaft.

Feuer im Mannheimer "Rude7" - Halle brennt nahezu vollständig aus: In einer als Nachtclub genutzten Gewerbeimmobilie in der Mannheimer Industriestraße ist in der Nacht auf Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Die Halle brannte nahezu aus, der Sachschaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich.

Prominenter Atomkraft-Gegner Jochen Stay aus Mannheim ist tot: Der bekannte Anti-Atomkraft-Aktivist Jochen Stay ist im Alter von 56 Jahren an einer Herzkrankheit gestorben. Der gebürtige Mannheimer war eine Galionsfigur der Anti-Atomkraft-Bewegung.

