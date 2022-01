Rhein-Neckar. Was war los am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Adler Mannheim schlagen Berlin im Top-Spiel: Die Adler Mannheim haben das Spitzenspiel gegen die Eisbären Berlin gewonnen. Im Heimspiel gegen den Tabellenführer setzte sich die Mannschaft von Trainer Pavel Gross am frühen Sonntagabend mit 3:2 durch.

Pro Waldhof Mannheim schlägt als Stadion-Standort Spiegelfabrik vor: Der Fan-Verband hat nun einen Alternativ-Standort für ein SVW-Stadion ins Spiel gebracht. Das Gelände der alten Spiegelfabrik auf dem Luzenberg sei zu prüfen, wenn es auf einen Neubau des SVW-Stadions hinauslaufe.

Werbetafel am Hirschberger Ortseingang wird zum Politikum: In Hirschberg lehnen die Gemeinderäte im Ausschuss eine große beleuchtete Werbetafel ein weiteres Mal ab - und gehen damit auch auf Konfrontationskurs zum Baurechtsamt des Rhein-Neckar-Kreises.

Ministerium sorgt sich wegen Omikron-Variante um Bus- und Bahnverkehr: Das Verkehrsministerium in Baden-Württemberg stellt sich auf eine Verknappung des Zug- und Buspersonals wegen der Verbreitung der Omikron-Variante ein.

Waldhof-Neuzugang Pascal Sohm weiß, wie Aufstieg geht: Mit Dynamo Dresden feierte der Winter-Transfer des Mannheimer Drittligisten zuletzt den Zweitliga-Aufstieg und hätte nichts gegen ein ähnliches Erfolgserlebnis in der Kurpfalz.

Anschlag auf Germersheimer Gesundheitsamt?: Nach dem Schwelbrand an der Tür des Germersheimer Gesundheitsamtes wird wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt. Die Polizei bittet bei der Aufklärung um Mithilfe.

Was ist die beste Idee für ein besseres Mannheim?: Seit Juli sammelt der "MM" "75 Ideen für ein besseres Mannheim". Aber welche davon ist die beste? Wir suchen Leserinnen und Leser, die gemeinsam mit Chefredakteur Karsten Kammholz eine Vorauswahl treffen wollen.

"Guten Morgen Mannheim!" - mit unserem neuen Newsletter gut informiert in den Tag starten: Sie wollen sich jeden Morgen über die wichtigsten News aus Mannheim und der Region informieren? Freuen sich über Überraschendes und Hintergründiges? Dann haben wir das Richtige für Sie.