Rhein-Neckar. Was war los am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Wie die kritische Infrastruktur in der Region auf die Omikron-Welle vorbereitet ist: Angesichts der Omikron-Welle und den steigenden Infektionszahlen kann es auch bei Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten zu Personalmangel kommen.

Mannheimer Retter beugen Omikron-Infektionen vor: Hilfsorganisationen und Feuerwehr setzen schon lange auf Impfungen, Masken und streng getrennte Teams, damit keine Infektionen mit Corona auftreten. Für die Omikronwelle sehen sie sich gerüstet.

Impfaktion in Heidelberg mit Fake-Anmeldungen sabotiert: Mit Hunderten von Anmeldungen unter Fantasienamen haben Unbekannte eine Impfaktion für Studierende in Heidelberg sabotiert. Das beschert der HNO-Praxis, die die Impfungen organisiert, zusätzliche Arbeit.

Wie die Luftbelastung in der Mannheimer Innenstadt weiter zurück geht: Die Stickoxid-Belastung in der Innenstadt ist rückläufig und lag auch 2021 stabil unter den Höchstgrenzen. Für die Grünen-Politikerinnen Elke Zimmer und Susanne Aschhof ist klar, auf was das zurückzuführen ist.

Heidelberger Zoo muss wegen Vogelgrippe vorrübergehend schließen: Nachdem letzte Woche eine Rothalsgans im Heidelberger Zoo an Vogelgrippe gestorben ist, sind nun Infektionen bei weiteren Vögeln nachgewiesen worden. Dem Tiergarten bleibt zunächst nur die Schließung.

Mark Forsters Fernseh-Hommage an den 1. FC Kaiserslautern: In der ProSieben-Quizsendung „Wer stiehlt mir die Show?“ huldigt Popstar Mark Forster in einer fast 15-minütigen Hommage seinem Lieblingsverein 1. FC Kaiserslautern.

Heidelberg nähert sich bei Inzidenz der 500-er Marke: Lange war Heidelberg die Musterschülerin mit der geringsten Corona-Infektionsrate. Das hat sich geändert: Aktuell hat die Stadt die höchste Inzidenz in Baden-Württemberg. Für Ungeimpfte könnte das bald Folgen haben.

