Rhein-Neckar. Was war los am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

FFP2-Masken in Geschäften im Südwesten ab Mittwoch Pflicht: Von diesem Mittwoch an müssen Erwachsene beim Einkaufen eine FFP2-Maske tragen. Die Landesregierung wandelte am Dienstag wie erwartet die bisherige Soll-Bestimmung in der neuen Corona-Verordnung in eine Pflicht um.

Todeskampf gefilmt - Bewährungsstrafe für 30-Jährigen am Mannheimer Landgericht: Weil er gefilmt hatte, wie sein Kumpel einen weiteren Freund gewürgt und getötet hat, ist ein 30-Jähriger vor dem Mannheimer Landgericht zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt worden.

Finanzamt Mannheim-Neckarstadt sieht sich zu Unrecht an den Pranger gestellt: Laut der Erhebung eines Online-Portals ist das Finanzamt Mannheim-Neckarstadt bei der Bearbeitung von Steuererklärungen deutschlandweit am langsamsten. Die Behörde sieht sich jedoch zu Unrecht an den Pranger gestellt.

Video zum Rathaus-Center-Abriss - "Seit die Tür zu ist, ist das Geschäft kaputt": Menschen in Ludwigshafen schauen mit Bedauern und Skepsis dem Abriss des Rathaus-Centers entgegen. Händler in unmittelbarer Umgebung der künftigen Großbaustelle sorgen sich um ihre Existenz. Wir haben uns vor Ort umgehört.

Drei Verletzte nach schwerem Unfall auf A 6: Die A 6 musste nach einem schweren Unfall zwischen dem Autobahnkreuz Viernheim und dem Autobahnkreuz Mannheim am Dienstag für eine Stunde voll gesperrt werden. Die Aufräumarbeiten dauern an.

Zahl der Coronainfektionen im Südwesten steigt - Inzidenz in Mannheim bei 449: Nachdem dem Landesgesundheitsamts gestern keine Zahlen aus Mannheim vorlagen meldet die Behörde heute 597 neue Fälle. Die Inzidenzen steigen auch in anderen Meldekreisen weiter an.

Ehrenamtliche Helfer bilden Rückgrat der Mannheimer Impfteams: Das gab es in dieser Form noch nie: Alle fünf Mannheimer Rettungsorganisationen arbeiten seit einem Jahr eng zusammen, um Fahrzeuge und Fahrer für die mobilen Impfteams zu stellen.

Ex-Minister kooperiert mit Energieversorger MVV: Ex-Umweltminister Franz Untersteller wird nicht mal ein Jahr nach seinem Rückzug aus der Politik den Mannheimer Energieversorger MVV beraten.

