Zahl der Coronainfektionen im Südwesten steigt - Inzidenz in Mannheim bei 449

Rhein-Neckar. Die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim ist am Dienstag (Stand 16 Uhr) auf 449,1 gestiegen. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Landesgesundheitsamts(LGA) hervor. Da am Vortag dem Amt keine aktuellen Zahlen zur Corona-Lage in Mannheim übermittelt worden waren, meldete die Behörde heute die Zahlen nach und kommt so auf 597 neue Infektionen.

Mittlerweile wurden insgesamt 32.741 Menschen in Mannheim positiv getestet. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat sich nach LGA-Zahlen um einen erhöht - laut Bericht der Stadt eine Nachmeldung von gestern. Damit sind nun 414 Verstorbene in Mannheim bekannt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Aktuelle Lage in der Region

Im Rhein-Neckar-Kreis ist der Inzidenzwert am Dienstag nach den Zahlen des LGA auf 347,1 gestiegen. Am Vortag wurde ein Wert von 333,1 vermeldet. Vom Gesundheitsamt wurden 403 Neuinfizierte vermeldet, sodass es jetzt insgesamt 44.641 Fälle im Kreis gibt. Die Zahl der Verstorbenen im Kreis blieb laut LGA bei insgesamt 544 Fällen.

In Heidelberg ist am Dienstag laut LGA ein zunehmendes Infektionsgeschehen mit 181 weiteren vermeldeten Fällen (insgesamt 10.609 Fälle) festgestellt worden. Nachdem die Inzidenz in der Stadt am Montag bei 460,5 lag, wurde sie am Dienstag mit einem Wert von 494,5 angegeben. Nach LGA-Angaben ist die Zahl der Verstorbenen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion unverändert geblieben. Damit sind weiterhin 81 Todesfälle in Heidelberg bekannt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Zahlen der Stadt Mannheim

Dem Mannheimer Gesundheitsamt wurden bis heute Nachmittag (Stand: 16 Uhr) 290 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Damit erhöht sich die Zahl der bestätigten Fälle im Stadtgebiet auf insgesamt 32.573. Bislang gelten in Mannheim 29.821 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Daraus ergeben sich 2.340 akute Infektionsfälle.

Corona-Inzidenz im Südwesten steigt weiter an

Im Südwesten ist die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen erneut nach oben gegangen. Wie das Landesgesundheitsamt (LGA) am Dienstag in Stuttgart mitteilte, betrug der Wert (Stand 16.00 Uhr) pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche nun 357,1. Am Vortag hatte er bei 324,0 gelegen, vor einer Woche betrug er nach früheren Angaben des Amts 251,7.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte bereits zuvor gewarnt, dass die Inzidenz weiter steige. Im Land gibt es eine neue Corona-Verordnung, die von diesem Mittwoch an gilt. Demnach müssen Erwachsene beispielsweise beim Einkaufen eine FFP2-Maske tragen.

Bisher wurden 16 375 Fälle der hoch ansteckenden Omikron-Variante (B.1.1.529) aus Baden-Württemberg an das Amt übermittelt - das waren 2611 mehr als am Vortag. Bei den vom LGA täglich ausgewiesenen Omikron-Fällen handelt es sich sowohl um Verdachtsfälle als auch um Fälle, die per Vollgenom-Analyse bestätigt wurden. Zum Anteil der aktuellen Verdachtsfälle machten die Behörden keine Angaben.

Die Zahl der bestätigten Infektionen seit Beginn der Pandemie stieg laut LGA im Vortagesvergleich um 11 820 auf nun 1 078 002. Es wurden 48 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet. Die Gesamtzahl beträgt nun 13 309.

Die Zahl der Covid-Patientinnen und -Patienten auf baden-württembergischen Intensivstationen lag bei 402. Das waren im Vortagesvergleich 24 Menschen weniger. Die Hospitalisierungsinzidenz verharrte mit stabil 2,7 weiter deutlich unter dem für die Alarmstufe II relevanten Wert von 6,0. Sie gibt an, wie viele Corona-Infizierte innerhalb einer Woche und pro 100 000 Einwohner in eine Klinik gebracht werden. Im Südwesten bleibt die Alarmstufe II in Kraft - auch wenn die Zahl der mit Covid-Patienten belegten Intensivbetten und die Krankenhauseinweisungen unter den Grenzwerten bleiben.