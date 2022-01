Drei Verletzte nach schwerem Unfall auf A 6

Mannheim. Bei einem schweren Unfall auf der A 6 sind am Dienstagnachmittag drei Personen verletzt worden. Die Kollsision ereignete sich laut Polizei, als gegen 14:30 Uhr ein 27-jähriger Autofahrer vom linken auf den mittleren Fahrstreifen wechseln wollte und dort mit dem Heck eines anderen Pkw zusammenstieß. Durch den Aufprall schleuderte der Pkw in die Betongleitwand und blieb dort total beschädigt stehen. Die 52-jährige Fahrerin und ihre 76-jährige Beifahrerin wurden dabei verletzt.

Der 27-Jährige geriet nach dem Aufprall mit seinem Fahrzeug ebenfalls ins Schleudern, prallte in die rechten Leitplanken und wurde ebenfalls verwundet. Alle drei Verletzten wurden nach ihrer notärztlichen Versorgung mit Rettungswagen in verschiedene Kliniken gebracht.

Mit dem gelandeten Rettungshubschrauber wurde niemand abtransportiert. Er hatte laut Polizeibericht lediglich den Notarzt an die Unfallstelle gebracht.

Für gut eine Stunde war die A 6 zwischen dem Autobahnkreuzen Viernheim und Mannheim voll gesperrt. Bis etwa 17 Uhr soll laut Polizei noch der linke Fahrstreifen wegen weiterer Aufräumarbeiten gesperrt bleiben.

Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 20.000 Euro.

