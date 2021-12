Neue Corona-Regeln für die Silvesternacht in Mannheim

Mannheim. Die Stadt Mannheim hat am Dienstag eine zeitlich befristete Allgemeinverfügung erlassen, die ein Verbot des Ausschanks und Konsums von Alkohol, des Abbrennens pyrotechnischer Gegenstände sowie ein Verweilverbot von Gruppen von mehr als zehn Personen an bestimmten Orten vorsieht. Laut Angaben der Stadt Mannheim gelte diese im Zeitraum von Freitag, 31. Dezember, 15 Uhr, bis Samstag, 1. Januar, 9 Uhr, für die Bereiche um die Wasserturmanlage, auf dem Plankenkopf O7/P7 sowie auf der Kurpfalzbrücke. Mithilfe der Einschränkungen soll die aktuelle Corona-Lage weiter eingedämmt werden.

2 Bilder So ruhig wie beim Jahreswechsel 2020/21 (unser Bild) dürfte es dieses Mal nicht werden. Damals galt neben einem Feuerwerksverbot auch eine nächtliche Ausgangssperre. © Katharina Koser

Regelungen für private Treffen

In Hinblick auf die in Baden-Württemberg derzeit geltende Alarmstufe zwei sind außerdem private Treffen an Silvester, an denen ausschließlich geimpfte Personen sowie Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, beziehungsweise keine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission besitzen, nur begrenzt erlaubt. In geschlossenen Räumen dürfen maximal zehn Personen und unter freien Himmel maximal 50 Personen zusammenkommen. Nicht-immunisierte Personen dürfen sich nur mit den Angehörigen eines Haushalts und zwei weiteren Personen eines weiteren Haushalts treffen. Dies gilt auch dann, wenn nur eine nicht-immunisierte Person anwesend ist.

Gastronomie und Vergnügungsstätten

In der Nacht von Silvester auf Neujahr beginnt die Sperrstunde in der Gastronomie und in Vergnügungsstätten wie Spielhallen und Casinos erst um 1 Uhr statt um 22.30 Uhr. Für private Zusammenkünfte in gastronomischen Betrieben gelten die oben genannten Kontaktbeschränkungen.

Böller

Der Bundesrat hat am 17. Dezember dem bundesweiten Feuerwerkverkaufsverbot des Bundesministeriums für Inneres und Heimat für das Jahr 2021 zugestimmt, um einer zusätzlichen Belastung der Notaufnahmen entgegenzuwirken. Die Einhaltung der Regelungen in der Silvesternacht soll durch den städtischen Ordnungsdienst und die Polizei kontrolliert werden.

