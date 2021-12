Polizeibilanz: So verliefen die Corona-Proteste in Mannheim und der Region

Rhein-Neckar. Bei sogenannten Montagsspaziergängen haben sich am Montagabend über 1300 Personen im Gebiet des Polizeipräsidiums Mannheim unangemeldet versammelt und gegen die Corona-Politik demonstriert. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, verliefen die Aufzüge in Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis friedlich, in der Mannheimer Innenstadt kam es hingegen erneut zu Zwischenfällen.

Bis zu 100 Personen versammelten sich am Heidelberger Bismarckplatz zu einem störungsfreien Spaziergang, der durch die Hauptstraße in Richtung Marktplatz und zurück zum Bismarckplatz polizeilich begleitet wurde.

300 Anzeigen in Mannheim

In der Mannheimer Innenstadt kamen bis zu 800 Versammlungsteilnehmer zusammen, die trotz ausgesprochenen Verbotes der Aufzüge per Allgemeinverfügung der Stadt Mannheim an mehreren Orten protestierten. Die Polizei stellte bei über 300 Teilnehmern Anzeigen wegen des Verstoßes des Versammlungsgesetzes aus. Die betroffenen Teilnehmer erhielten außerdem Platzverweise. Gegenüber den Beamten kam es zu Widerstandshandlungen durch die Demonstranten. Diese versuchten, polizeiliche Absperrungen zu durchbrechen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurden die Beschuldigten einem sogenannten beschleunigten Verfahren zugeführt.

Etwa 200 Personen versammelten sich in mehreren Kleingruppen in der Fußgängerzone in Sinsheim. Sie liefen anschließend ohne Störungen oder besondere Vorkommnisse durch die Sinsheimer Innenstadt. Ein Großteil der Teilnehmer trug dabei ein Grablicht in der Hand. Auch vereinzelte Plakate waren zu sehen.

Bei friedlichen und störungsfreien Veranstaltungen in Wiesloch, Leimen, St. Leon-Rot und Dielheim trafen sich etwa 20 bis 40 Teilnehmer vor dem jeweiligen Rathaus.

In Hockenheim kamen im Bereich des Wasserturmes 40 Personen zu einem gemeinsamen, störungsfreien Spaziergang zusammen. In Neulußheim trafen sich etwa 15 bis 20 Personen vor dem Rathaus und stellten Grablichter auf.

120 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Schwetzingen

Auch ein Spaziergang durch Schwetzingen, an dem etwa 120 Personen teilnahmen, verlief ruhig. Im Anschluss trafen sich etwa 80 Personen friedlich auf dem Schloßplatz. Teilnehmer stellten am Schwetzinger Rathaus Grablichter ab.

Vor dem Feuerwehrhaus in Bammental versammelten sich etwa 60 bis 70 Personen zu einem störungsfreien Spaziergang, der sich am Bahnhof in Reilsheim auflöste. Auch hier trugen viele Teilnehmer Teelichter in den Händen. In Mauer trafen sich etwa 20 Personen auf der Heidelberger Straße.

Vor der Karlsberg-Passage in Weinheim kamen etwa 20 Personen zu einem friedlichen Spaziergang zusammen. In Hemsbach wurden etwa 60 Personen gemeldet, die ebenfalls friedlich mit Grablichtern und Kerzen durch den Ort zogen.

In Ladenburger Altstadt versammelten sich etwa 40 Personen zu einem störungsfreien Spaziergang.