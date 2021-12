Hier wird in den kommenden Tagen in Mannheim geimpft

Mannheim. In der Mensa der Geschwister-Scholl-Schulen auf der Vogelstang findet morgen (Mittwoch, 29. Dezember) von 10 bis 18 Uhr eine große Impfaktion statt (Erst- und Zweitimpfung sowie Booster-Impfung). 1000 Dosen (Biontech und Moderna) stehen zur Verfügung, die Altersgrenze liegt bei zwölf Jahren. Jeder, der kommt, wird geimpft, eine Anmeldung ist nicht nötig, aber möglich. Weitere Infos gibt es auch auf der Website von Thomas Erhardt, Hals-Nasen-Ohren-Arzt in der Gartenstadt.

Auch ein Angebot für Kinderimpfungen (für unter 12-Jährige) gibt es an diesem Mittwoch - und zwar in der Kinderarztpraxis von Musa Kockaya in Wallstadt (Buchener Str. 12) an. Auch hier ist eine Anmeldung möglich, ansonsten einfach vorbeikommen! Geimpft wird von 12.30 Uhr bis 18.30 Uhr.

Der Impfbus steht am Mittwoch auf der Hochstätt (Netto-Marktplatz). Geimpft wird außerdem sowohl am Mittwoch als auch am Donnerstag (30. Dezember) im Kulturhaus Käfertal und im Volkshaus Neckarau (jeweils von 12 bis 18 Uhr) sowie im Rosengarten (15 bis 18 Uhr). Am Donnerstag kann man sich zusätzlich noch bei IKEA in Sandhofen seinen Piks abholen. Eine Anmeldung ist bei all diesen Angeboten nicht nötig! Mit Termin ist eine Impfung im Impfpunkt am Universitätsklinikum möglich.

Die Stadt Mannheim aktualisiert laufend ihre Übersicht zum Impfangebot auf ihrer Website.

Mitzubringen sind Impfpass, Personalausweis, Krankenkassenkarte sowie der Anamnese- und Einwilligungsbogen zur Schutzimpfung mit mRNA-Impfstoff (auf der Website des Robert-Koch-Instituts). Unter 16-Jährige müssen bei ihrer Impfung von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden.