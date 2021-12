Zwei Männer nach Corona-Demos in Mannheim zu Geldstrafen verurteilt

Mannheim. Das Amtsgericht Mannheim hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen 50-jährigen und einen 57-jährigen Mann wegen des Verdachts des tätlichen Angriffes auf Vollstreckungsbeamte zu Geldstrafen in Höhe von mehreren Tausend Euro verurteilt. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei in einer gemeinsamen Mitteilung bekannt gaben, sollen beide Männer am vergangenen Montagabend an den sogenannten Montagsspaziergängen in der Mannheimer Innenstadt teilgenommen und Widerstand gegen Polizeibeamtinnen und -beamte geleistet haben. Die Verurteilten hätten gewaltsam versucht, polizeiliche Absperrungen zu durchbrechen, so die Polizei.

Das Urteil des Amtsgerichts wurde in einem beschleunigten Verfahren gefällt. Beide Männer waren zuvor vorläufig festgenommen worden. Der 57-Jährige muss nun 2100 Euro und der 50-Jährige 3600 Euro Strafe zahlen. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.