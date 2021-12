Rhein-Neckar. Die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim ist am Samstag (Stand 14 Uhr) mit 65 neuen positiv auf das Coronavirus getesteten Personen innerhalb eines Tages auf 214,7 gesunken. Am Freitag lag die Inzidenz nach Zahlen des Landesgesundheitsamts (LGA) bei 231,2.

Binnen sieben Tagen nahm der Wert erheblich ab. Am Samstag vor einer Woche belief sich die Zahl auf 281,5. Insgesamt wurden vom LGA seit Ausbruch der Pandemie nun 30.259 Corona-Fälle vermeldet. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus liegt laut der Statistik des LGA unverändert bei 397.

Im Rhein-Neckar-Kreis ist der Inzidenzwert am Samstag nach den Zahlen des LGA auf 183,3 gesunken. Am Vortag wurde ein Wert von 201,2 vermeldet. Vom Gesundheitsamt wurden 68 Neuinfizierte vermeldet, sodass es jetzt insgesamt 41.197 Fälle im Kreis gibt. Die Zahl der Verstorbenen liegt weiterhin bei 521.

In Heidelberg wurden laut LGA 26 Neuinfizierte vermeldet (insgesamt 9245 Fälle). Nachdem die Inzidenz in der Stadt am Freitag bei 202,2 lag, wurde sie am Samstag mit einem Wert von 187,1 angegeben. Nach LGA-Angaben blieb die Zahl der verstorbenen Personen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion unverändert - somit sind 75 Todesfälle in Heidelberg bekannt.

Corona-Inzidenz im Südwesten weiter rückläufig

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Südwesten ist weiter rückläufig. Wie das Landesgesundheitsamt am Samstag in Stuttgart mitteilte, betrug der Wert 228,4 pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche. Am Vortag hatte er bei 252,9 gelegen, vor einer Woche betrug er nach früheren Angaben noch 345,4.

Die Zahl der bestätigten Infektionen seit Beginn der Pandemie stieg im Vortagesvergleich um 1519 auf nun 996 796. Es wurden 7 weitere Todesfälle gemeldet, die Gesamtzahl beträgt nun 12 788, wie die Behörde mitteilte.

Bisher wurden 798 Fälle der Omikron-Variante (B.1.1.529) aus Baden-Württemberg an das Landesgesundheitsamt übermittelt - das waren 136 mehr als am Vortag. Bei den vom LGA täglich ausgewiesenen Omikron-Fällen handelt es sich sowohl um Verdachtsfälle als auch um Fälle, die per Vollgenom-Analyse bestätigt wurden. Zum Anteil der aktuellen Verdachtsfälle macht die Behörde keine Angaben. Die Zahl der Covid-Patientinnen und -Patienten auf baden-württembergischen Intensivstationen lag bei 586. Das sind zwei mehr als am Vortag. (mit dpa)

Info: Wegen verspätet erfasster und eingerechneter Neuinfizierter kann es bei den Werten des LGA immer wieder zu Abweichungen von den kommunalen Zahlen kommen.