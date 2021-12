Tödlicher Unfall auf der B 9 - Mann von Auto erfasst

Frankenthal. Ein Mann ist auf der B 9 bei Frankenthal von einem Auto erfasst und getötet worden. Warum er an Heiligabend zu Fuß auf der Fahrbahn unterwegs war und wieso er von dem Wagen des 68-jährigen Fahrers erfasst wurde, war zunächst noch unklar, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Mann starb den Angaben zufolge noch am Unfallort.

Trotz Erste-Hilfe-Maßnahmen sowie Behandlung durch Notarzt und Rettungsdienst verstarb der Mann noch am Unfallort. Die Fahrbahn wurde während der Rettungsmaßnahmen sowie der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Ein Gutachter soll nun den genauen Unfallhergang aufklären.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06233/3130 oder 06237/9341100 bei der Polizei zu melden. (mit dpa)