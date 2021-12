Jugendlicher zieht Machete bei Streit in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Bei einem Streit zwischen Jugendlichen auf einem Fußballplatz in der Ludwigshafener Abteistraße hat am Freitagmittag einer der Minderjährigen eine Machete gezogen. Nach Angaben der Polizei handelte es sich bei den Streitenden um eine dreiköpfige und eine fünfköpfige Gruppe, die jeweils aus Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren bestanden. Der Streit eskalierte nachdem ein Mitglied der fünfköpfigen Gruppe Pfefferspray eingesetzt hatte, wobei ein weiteres Mitglied seiner Gruppe eine Machete aus seiner Tasche zog. Diese wurde allerdings nicht eingesetzt. Die Polizei konnte die fünfköpfige Gruppe anschließend in einem Linienbus auffinden. Trotz versuchter Flucht konnten vier von ihnen festgenommen werden. Sie wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen sie wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

