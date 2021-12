Rhein-Neckar. Was war los am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Mannheimer soll mit 17 Kilo Kokain und Waffen gehandelt haben: Die Polizei entdeckte verschlüsselte Chats zu den Geschäften. Bei Durchsuchungen fanden die Beamten und Beamtinnen aber nicht nur Drogen und Waffen.

Ungeimpfter Löwe Knorr bleibt bei der EM außen vor: Der Deutsche Handball-Bund wird den Löwen-Profi Juri Knorr nach dessen Klarstellung zu seinem Impfstatus nicht nominieren. Auch der Mannheimer Handball-Bundesligist äußerte sich zum weiteren Umgang mit dem 21-Jährigen.

Speyer und Worms stellen sich ihrem künstlerischen Erbe aus der Nazizeit: Der Wormser Nibelungenteppich wurde von einem Künstler entworfen, der als Nazi-Günstling galt. Kann er so hängen bleiben?

