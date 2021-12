Encrochat-Daten belasten mutmaßlichen Rauschgift- und Waffenhändler aus Mannheim schwer

Mannheim. Ein 43 Jahre alter Mann aus Mannheim soll im großen Stile mit Rauschgift und auch Waffen gehandelt haben. Er soll allein im Zeitraum von April bis Mai 2020 mit über 17 Kilogramm Kokain, einem Kilogramm MDMA und 65 Kilogramm Marihuana gehandelt haben, teilten die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift Karlsruhe und die Staatsanwaltschaft Mannheim am Donnerstag mit. Der Mann war mutmaßlich mit einem Account des Providers Encrochat aktiv und importierte aus den Niederlanden und Spanien Drogen, um sie deutschlandweit zu verkaufen. Die Auswertung der verschlüsselten Encrochat-Daten belasten den 43-Jährigen erheblich. Der Polizei gelang es, den 43-Jährigen in Mannheim zu identifizieren und am vergangenen Dienstag aufgrund eines Haftbefehls des Mannheimer Amtsgerichts festzunehmen. Nun befindet er sich in Untersuchungshaft.

Kryptohandys fürs Organisierte Verbrechen Die Firma Encrochat hatte sich auf den Verkauf verschlüsselter Handys an kriminelle Organisationen spezialisiert. Die Ausrüstung konnte laut ZDF für tausend Euro gekauft werden. Encrochat „modifizierte“ Blackberrys und Android-Telefone, wobei Mikrofone, Kameras, GPS-Systeme und USB-Anschlüsse entfernt wurden. Eine verschlüsselte Nachrichten-Software ermöglichte auch den Austausch auf anderen Geräten. Chatverläufe ließen sich per Pin-Code in Sekundenschnelle löschen. Der Dienst soll weltweit 60 000 Nutzer gehabt haben, in Deutschland gab es laut BKA rund 4600 Encrochat-Nutzer. Die französischen Ermittlungsbehörden hatten mit gerichtlicher Genehmigung einen in Frankreich befindlichen Server mit einer Überwachungssoftware infiltriert und so die Daten von 32 477 „EncroChat“-Nutzern in 121 Staaten abgefangen, darunter Frankreich und Deutschland. Sky ECC war der Chatdienst eines kanadischen Anbieters. Er warb mit einer unknackbaren Verschlüsselung. In seiner Hochphase hatte der Anbieter 70 000 Nutzer. Doch auch hier lasen Ermittler mit. Als Alternative kam der vermeintlich abhörsichere Messengerdienst „An0m“, auf den Markt. Verdeckt betrieben vom FBI stellte die US-Sicherheitsbehörde Schwerkriminellen so eine Falle und las von Anfang an mit. lia/miro/dpa

Bei Durchsuchungen in acht Objekten in Mannheim hatten die Ermittlerinnen und Ermittler einen dicken Fund gemacht. Die Einsatzkräfte stellten unter anderem 43.500 Euro Bargeld, einen Bentley mit einem Neuwert von rund 200.000 Euro, eine Rolex-Armbanduhr und eine größere Anzahl gefälschter Impfpässe sicher. Die Staatsanwaltschaft Mannheim habe neben dem Haftbefehl beim Amtsgericht Mannheim einen Vermögensarrest in Höhe von 624.000 Euro gegen den 43-Jährigen zur Abschöpfung der mutmaßlichen Gewinne aus dem Drogenhandel erwirkt.

Zudem gibt es den Angaben zufolge weitere Vorwürfe gegen den 43-Jährigen: Dieser soll einem 26-Jährigen aus Heidelberg eine scharfe Schusswaffe verkauft haben. Der 26-Jährige befinde sich wegen mutmaßlicher Drogengeschäfte bereits seit Mai 2021 in Haft. Die Auswertungen der Encrochat-Daten würden darauf hinweisen, dass der 43-Jährige weitere Waffen anbot. Die Ermittlungen dauern an.