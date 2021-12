Rhein-Neckar. Was war los am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Angeklagter gesteht am Mannheimer Landgericht, Staatsanwalt fordert neuneinhalb Jahre Haft: Nachdem am Morgen im Totschlagsprozess am Mannheimer Landgericht der Angeklagte gestanden hat, im Trinkgelage seinen Kumpel erwürgt zu haben, fordert der Staatsanwalt nun neuneinhalb Jahre Haft für den 23-Jährigen.

Umplanen, umladen und Überstunden - große Herausforderungen im Mannheimer Hafen: Das Durcheinander in den weltweiten Lieferketten wirkt sich immer stärker auch auf den Mannheimer Hafen aus. Ein geregelter Betrieb ist fast nicht mehr möglich.

Apotheken in Mannheim und Region - Fälschungen von Impfpässen werden besser: Nach wie vor sind Impfpässe leicht zu fälschen. Dass das jetzt strafbar geworden ist, interessiert wenige. Apotheker der Metropolregion berichten weiterhin von Fälschungen - und fordern wirksame Maßnahmen von der Politik.

Adler Mannheim wollen am Freitag gegen Köln wieder gewinnen: Die Adler Mannheim wollen am Freitag in Köln ihre Negativserie von drei Niederlagen in Folge beenden. Trainer Pavel Gross fordert mehr Verantwortung und Courage.

Kinder und Jugendliche in der Pandemie - „Drastischer Anstieg bei Fällen von Magersucht“: Rebekka Schwarz, Leitende Oberärztin der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie des St. Annastiftskrankenhauses in Ludwigshafen, spricht über die Folgen der Pandemie auf die seelische Gesundheit junger Menschen.

Rhein-Neckar-Kreis sucht dringend Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen fürs Impfen: Um mehr Corona-Impfungen verabreichen zu können, sucht der Rhein-Neckar-Kreis medizinisches Fachpersonal. Ansonsten könne die Zahl der Impftermine nicht erhöht werden, erklärte Gesundheitsdezernentin Doreen Kuss.

