Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Impfzentrum im Rosengarten steht nun allen über 30-Jährigen aus Mannheim offen: Das Impfzentrum im Rosengarten steht nicht mehr nur über 55-Jährigen, sondern allen über 30-jährigen Mannheimern offen. Älteren hilft der Seniorenrat im Stadthaus mit Terminen, dort unterstützen auch Soldaten das Gesundheitsamt.

Rhein-Neckar Löwen kämpfen sich ins Pokal-Viertelfinale: Beim Sieg gegen die Handballer des TVB Stuttgart behalten die Löwen trotz vieler Fehler in der Schlussphase die Nerven. Nun geht der Blick auf die Auslosung am Freitag.

Wie ein Quartett aus Bad Dürkheim die Weinbranche verändert: Als junge Wilde gestartet, haben die Medienagenten aus der Pfalz seit 2001 neue Vermarktungsideen für Winzer entwickelt. Das war Pionierarbeit. Das Magazin "Vinum" kürte sie im Frühjahr zu den 25 wichtigsten Gestalten der Szene.

Alt-Neckar bei Ilvesheim und Mannheim-Seckenheim soll hübscher und ökologischer werden: In Ilvesheim stellt die Gemeindeverwaltung ein Konzept für die Umgestaltung des Alt-Neckars vor. Von den Planungen, die bisher vom Land übernommen wurden, sollen Mensch und Tier profitieren.

Getrübte Freude über Prämie bei Daimler Truck in Mannheim: Der Konzern zahlt Beschäftigten bis zu 6000 Euro Erfolgsbeteiligung - doch für die Tochtergesellschaft Evobus gelten eigene Regeln. Aus der Arbeitnehmervertretung kommt Kritik.

Der Konzern zahlt Beschäftigten bis zu 6000 Euro Erfolgsbeteiligung - doch für die Tochtergesellschaft Evobus gelten eigene Regeln. Aus der Arbeitnehmervertretung kommt Kritik. Rhein-Neckar Löwe Juri Knorr erklärt, warum er nicht geimpft ist: Der Handball-Nationalspieler Juri Knorr hatte selbst Covid-19 - allerdings im November 2020. Als genesen gilt er nun somit nicht mehr. Im exklusiven Gespräch mit dieser Redaktion bezieht der 21-Jährige Stellung.

"Guten Morgen Mannheim!" - mit unserem neuen Newsletter gut informiert in den Tag starten: Sie wollen sich jeden Morgen über die wichtigsten News aus Mannheim und der Region informieren? Freuen sich über Überraschendes und Hintergründiges? Dann haben wir das Richtige für Sie.