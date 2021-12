Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eine Auswahl der Mannheimer Etat-Beschlüsse - von Feuerwehr bis Klimaschutz: Etwas mehr als drei Millionen Euro haben die Fraktionen mit ihren Anträgen noch auf den Etat-Entwurf der Verwaltung draufgepackt. Einige der Beschlüsse im Überblick.

Möbelhaus-Kette Mömax eröffnet am Mittwoch in Heidelberg: Die Möbelhaus-Kette Mömax aus Österreich eröffnet eine weitere Filiale in der Region. An diesem Mittwoch öffnen sich erstmals die Türen des neuen Einrichtungshauses am Rande der Heidelberger Bahnstadt.

Betrug quer durch die staatlichen Corona-Hilfen? Ein 52-Jähriger muss sich seit Dienstag vor dem Mannheimer Landgericht verantworten. Der Geschäftsmann soll sich Zehntausende Euro öffentlicher Corona-Unterstützung erschlichen haben.

Per Mausklick zum Kita-Platz zwischen Neckar und Bergstraße: Schriesheim praktiziert es seit einem Jahr, Heddesheim hat gerade damit begonnen, Ladenburg zieht 2022 nach: Per Mausklick und Internet können Eltern ihre Kinder für den Kindergarten anmelden.

"Guten Morgen Mannheim!" - mit unserem neuen Newsletter gut informiert in den Tag starten: Sie wollen sich jeden Morgen über die wichtigsten News aus Mannheim und der Region informieren? Freuen sich über Überraschendes und Hintergründiges? Dann haben wir das Richtige für Sie.