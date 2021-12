Rhein-Neckar. Was war los am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Mannheimer Wissenschaftler untersuchen: Wer profitiert vom Koalitionsvertrag? Kleine Einkommen sollen entlastet werden. Das haben SPD und Grüne im Wahlkampf versprochen. Eine Studie des Mannheimer ZEW hat die sozialpolitischen Maßnahmen des Koalitionsvertrags der Ampel untersucht.

Abriss des Rathaus-Centers in Ludwigshafen: Stadt erläutert Zeitplan: Am 31. Dezember wird das Rathaus-Center in Ludwigshafen geschlossen. Am Montag hat die Verwaltung im Stadtrat den weiteren Zeitplan für den Abriss vorgestellt.

Zehn statt drei Euro: Anwohnerparken in Heidelberg wird erheblich teurer: Bürgerinnen und Bürger in Heidelberg müssen künftig deutlich tiefer für das Anwohnerparken in die Taschen greifen. Die Änderungen kommen im nächsten Jahr.

Stiko-Expertin erklärt, warum sie keine Panik vor Omikron hat: Während in Deutschland über die Kinderimpfung und die Empfehlung der Ständigen Impfkommission diskutiert wird, wächst die Angst vor der Omikron-Variante. Das sagt eine Stiko-Expertin zu aktuellen Debatte im Interview.

Adler Mannheim suchen nach Niederlagenserie Lösungen: Die Adler Mannheim glauben trotz der jüngsten Rückschläge wie dem 0:4 am Sonntag in Ingolstadt an eine schnelle Trendumkehr. Die Wende soll am besten schon am Freitag in Köln gelingen.

Nationalspieler Hofmann aus St. Leon-Rot: "Es wäre schön, den Waldhof in der 2. Liga zu haben": Jonas Hofmann aus St. Leon-Rot ist plötzlich Stammspieler in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Im Interview spricht er über seinen Werdegang und darüber, dass er früher lieber Handball und Golf spielte.

