Rhein-Neckar. Was war los am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Muss Skulptur von Nazi-Profiteur in Mannheimer Luisenpark weg? Die Stadt Mannheim prüft, wie mit Werken von Künstlern umzugehen ist, die als Günstlinge des Nationalsozialismus gelten. Dazu gehört auch Josef Bernhard Maria Bleeker: Sein "Jüngling mit Stab" steht im Unteren Luisenpark.

Neue Besuchsregeln in Alten- und Pflegeheimen für Ungeimpfte und Nicht-Genesene: In Alten- und Pflegeeinrichtungen in Baden-Württemberg treten ab kommenden Montag neue Corona-Regeln in Kraft. Damit soll der Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus für die die Bewohnerinnen und Bewohner erhöht werden.

"Guten Morgen Mannheim!" - mit unserem neuen Newsletter gut informiert in den Tag starten: Sie wollen sich jeden Morgen über die wichtigsten News aus Mannheim und der Region informieren? Freuen sich über Überraschendes und Hintergründiges? Dann haben wir das Richtige für Sie.