Rhein-Neckar. Was war los am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Vorwurf der fährlässigen Tötung nach Corona-Fällen in Neckarauer Pflegeheim: Der Corona-Ausbruch in einem privaten Pflegeheim in Mannheim-Neckarau könnte strafrechtliche Folgen für den Betreiber und die Heimleitung haben. Die Staatsanwaltschaft hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Nächste Niederlage - Adler gehen mit 0:4 in Ingolstadt unter: Zu viele individuelle Fehler und zahlreiche Strafzeiten auf Seiten der Adler waren ausschlaggebend für die deutliche Niederlage.

SV Waldhof will in Winterpause noch einen Spieler holen: Für die Zeit nach der Winterpause wird beim Mannheimer Drittligisten vor allem noch ein offensiver Allrounder gesucht. Gleichzeitig sollen Spieler abgegeben werden.

400 Dosen bei Impfaktion der TSG Seckenheim: Es lief wie am Schnürchen. Bei der dritten Corona-Impfaktion wurden 400 Dosen des Anti-Corona-Vakzins verimpft.

Löwen verlieren in Kiel - aber große Ehre für Spielmacher Schmid: Regisseur Andy Schmid wird von den Kiel Fans gefeiert und erzielt zehn Tore. Dennoch verlieren die Löwen mit 29:32. Im ersten Durchgang hielt der Mannheimer Bundesligist jedoch lange mit.

Kultusministerin Schopper geht nicht von Schulschließungen aus: Vor einem Jahr wurden aufgrund der Corona-Lage die Schulen dichtgemacht. Die baden-württembergische Kultusministerin Theresa Schopper findet, dass viel gegen erneute Schulschließungen spricht.

