Rhein-Neckar. Was war los am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Weniger Handel, dafür Wohnungen und mehr Grün zeigen die Pläne für N 7 in Mannheim: Das vorläufige Nutzungskonzept für den ehemaligen Kaufhof in N 7 in Mannheim steht. Einzelhandel spielt nur eine kleine Rolle, dafür sind viele Wohnungen geplant. Und auch die Bauweise ist anders als gewohnt.

Polizeipräsidium Mannheim richtet Ermittlungsgruppe wegen gefälschter Impfnachweise ein: Nachdem auch in der Region immer häufiger gefälschte Impfnachweise zur Ausstellung von Impfzertifikaten aufgetaucht sind, richtet das Polizeipräsidium Mannheim nun eine Ermittlungsgruppe ein.

Corona-Inzidenzen in Mannheim und Rhein-Neckar-Kreis sinken deutlich: Das Corona-Inzidenzen in Mannheim und dem Rhein-Neckar-Kreis sind jeweils deutlich rückläufig. Nicht ganz so erheblich nahm das Infektionsgeschehen in Heidelberg ab. Die Stadt Mannheim vermeldete indes drei weitere Todesfälle.

Gericht verurteilt Teenager nach Mord in Sinsheim zu neun Jahren Haft: Wegen Mordes an einem 13 Jahre alten Jungen in Sinsheim-Eschelbach hat das Landgericht Heidelberg am Freitag einen 14-Jährigen zu neun Jahren Haft verurteilt.

Sanierung von Mannheimer Nationaltheater - Ersatzgebäude entstehen ab 2022: Im Sommer beginnt die Generalsanierung des Mannheimer Nationaltheaters. Schon jetzt entstehen die Ersatzspielstätten: Die Leichtbauhalle beim Technoseum wird ab Anfang 2022 gebaut. Ein Überblick.

Behinderungen in Richtung Mannheim-Innenstadt nach Unfall mit Straßenbahn: Nach einem Unfall in der Neckarauer Straße ist es am Freitagmittag zu Verkehrsbehinderungen in Richtung Mannheimer Innenstadt gekommen.

"Guten Morgen Mannheim!" - mit unserem neuen Newsletter gut informiert in den Tag starten: Sie wollen sich jeden Morgen über die wichtigsten News aus Mannheim und der Region informieren? Freuen sich über Überraschendes und Hintergründiges? Dann haben wir das Richtige für Sie.