Rhein-Neckar. Was war los am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Einzelhandel nennt neue Corona-Regel für Geschäfte verfassungswidrig: Der Einzelhandel fühlt sich durch die landesweite Einschränkung für ungeimpfte Kunden und zusätzliche Kontrollen benachteiligt und fordert finanzielle Unterstützung.

Mann mit falschen Impfpass in Apotheke erwischt: Ein 36 Jahre alter Mann hat in einer Mannheimer Apotheke versucht, ein digitales Impfzertifikat mit einem falschen Impfpass zu bekommen.

163 Corona-Neuinfektionen in Mannheim: Die Corona-Inzidenz in der Quadratestadt ist am Samstag abermals gesunken und fällt nach Angaben des LGA unter den Wert 500. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus bleibt unverändert.

TSG Hoffenheim rutscht nach 3:2-Sieg gegen Frankfurt auf Platz vier vor: Hoffenheim muss gegen die Nachspielzeit-Spezialisten von Eintracht Frankfurt am Ende zittern, doch es reicht für den fünften Heimsieg in Serie.