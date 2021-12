Mann mit falschen Impfpass in Apotheke erwischt

Mannheim. Ein 36 Jahre alter Mann hat in einer Mannheimer Apotheke versucht, ein digitales Impfzertifikat mit einem falschen Impfpass zu bekommen. Die Mitarbeiter der Apotheke in der Innenstadt bemerkten am Freitagmittag jedoch schnell, dass es sich bei dem Impfpass um eine Fälschung handelte. Sie verständigten daraufhin die Polizei, wie diese in einer Pressmitteilung bekanntgab. Als er auf dem Polizeirevier seine Unterlagen sowie sein Handy vorzeigen sollte, weigerte sich der 36-Jährige plötzlich und versuchte offenbar Unterlagen von seinem Handy zu löschen. Zudem leistete er derart Widerstand, dass ein Beamter verletzt wurde.

