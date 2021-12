163 Corona-Neuinfektionen in Mannheim

Mannheim/Rhein-Neckar. Die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim ist am Samstag (Stand 16 Uhr) mit 163 neuen positiv auf das Coronavirus Getesteten innerhalb eines Tages auf 496,9 gesunken. Am Freitag lag der Wert nach Zahlen des Landesgesundheitsamts (LGA) bei 528,5. Am Samstag vor einer Woche belief sich die Zahl auf 591,2. Insgesamt wurden vom LGA seit Ausbruch der Pandemie nun 27.458 Corona-Fälle vermeldet. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim blieb unverändert und liegt weiterhin bei 367.

Im Rhein-Neckar-Kreis ist der Inzidenzwert nach den Zahlen des LGA auf 426,3 gesunken (Vortag 431,8). Vom Gesundheitsamt wurden am Samstag 193 Neuinfizierte vermeldet, sodass es jetzt insgesamt 36.629 Fälle im Kreis gibt.

In Heidelberg wurden laut LGA 58 weitere Corona-Fälle festgestellt (insgesamt 8.080 Fälle). Nachdem die Inzidenz in der Stadt am Freitag bei 308,0 lag, wurde sie am Samstag mit einem Wert von 330,1 angegeben.

Info: Wegen verspätet erfasster und eingerechneter Neuinfizierter kann es bei den Werten des LGA immer wieder zu Abweichungen von den kommunalen Zahlen kommen.

