Rhein-Neckar. Was war los am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

2G und 2Gplus in vielen Bereichen - Die strengeren Corona-Regeln im Südwesten im Überblick: Die schärferen Einschränkungen und Verbote in Baden-Württemberg gelten schon ab Samstag. Die neuen Corona-Regeln im Überblick.

Jetzt doch Vorteile für Menschen mit Impfauffrischung: Kehrtwende im baden-württembergischen Sozialministerium: Menschen mit einer Impfauffrischung müssen sich, wenn künftig etwa in Restaurants 2Gplus gilt, nicht testen lassen.

Entwarnung nach Bombendrohung an Dualer Hochschule Mannheim: Erleichterung in Mannheim - nach einer Bombendrohung und der Evakuierung ihrer Gebäude ist die Duale Hochschule wieder für den Studienbetrieb frei gegeben.

Adler Mannheim verzichten auf Fans - Geisterspiele in der SAP Arena: Aufgrund der neuen Corona-Verordnung in Baden-Württemberg, die am Samstag in Kraft tritt, werden die Blau-Weiß-Roten ihre Heimspiele in der SAP Arena künftig vor leeren Rängen austragen.

Fliegerbombe in Ludwigshafen entschärft: 230 Kräfte unter Pandemie-Bedingungen im Einsatz: Die Entschärfung der Fliegerbombe in Ludwigshafen ist geglückt. Rund 230 Kräfte waren unter Corona-Bedingungen im Einsatz. Nicht alle Betroffenen zeigten sich aufgrund der Sicherheitsmaßnahmen im Zuge der Evakuierung einsichtig.

