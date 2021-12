Bei Verfolgungsjagd mit der Polizei: Mann kollidiert mit Strommast

Mannheim. Ein 40 Jahre alter Autofahrer ist in der Mannheimer Innenstand vor der Polizei geflüchtet und hat daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Die Polizei erteilte zuvor zwei stark alkoholisierten Männern einen Platzverweis, nachdem es vor einer Bar in der Innenstadt am frühen Samstagmorgen zu Streitigkeiten gekommen war.

Einer der beiden Männer stieg daraufhin in sein Auto und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Kurpfalzkreisel davon, wie die Polizei mitteilte. Zwei Streifenwagen nahmen die Verfolgung auf. Der Mann ignorierte die Anhalteaufforderung, fuhr weiter mit überhöhter Geschwindigkeit über den Luisenring und überfuhr hierbei zwei rote Ampeln. Am Kurpfalzkreisel verlor er dann die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß frontal mit einem Strommast zusammen. Da er mit dem Auto nicht mehr weiter fahren konnte, flüchtete der 40-Jährige zu Fuß weiter, konnte wenig später aber von den Beamten festgenommen werden. Auch bei der Festnahme leistet er Widerstand, wobei ein Polizist leicht verletzt wurde.