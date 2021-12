Bis auf den Weihnachtbaumverkauf der „Freunde des Karlsterns“ im Forstbetriebshof in der Gartenstadt begann das Geschäft eher schleppend, wie verschiedene Standbetreiber übereinstimmend aus dem Stadtgebiet berichten. Das mag am regnerischen und kalten Wetter liegen, das an diesem Tag herrscht. Sicherlich trägt auch die Corona-Pandemie ein wenig zu den langen Gesichtern der Verkäufern bei.

