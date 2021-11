Ein weiterer Todesfall und 123 Corona-Neuinfektionen in Mannheim

Rhein-Neckar. Die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim ist am Montag (Stand 16 Uhr) mit 123 neuen positiv auf das Coronavirus Getesteten innerhalb eines Tages auf 532,7 gesunken. Am Sonntag lag der Wert nach Zahlen des Landesgesundheitsamts (LGA) bei 552,4. Binnen sieben Tagen erhöhte sich der Wert. Am Montag vor einer Woche belief sich die Zahl auf 524,3. Insgesamt wurden vom LGA seit Ausbruch der Pandemie nun 26.140 Corona-Fälle vermeldet. Zudem ist eine weitere Person in Mannheim im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle auf insgesamt 360.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Rhein-Neckar-Kreis beträgt der Inzidenzwert nach den Zahlen des LGA 381,2 (Vortag 380,9). Vom Gesundheitsamt wurden am Montag 137 Neuinfizierte vermeldet, sodass es jetzt insgesamt 34.675 Fälle im Kreis gibt.

In Heidelberg wurden laut LGA 30 weitere Fälle gemeldet (insgesamt 7.636 Fälle). Nachdem die Inzidenz in der Stadt am Sonntag bei 236,9 lag, wurde sie am Montag mit einem Wert von 231,8 angegeben.